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28 июля, 08:43

Путин на параде ВМФ выразил особую гордость за Россию – морскую державу

Президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в в День ВМФ, выразил особую гордость за Россию — морскую державу. Такой статус страна приобрела благодаря талантам и выучке моряков, убеждён глава государства и верховный главнокомандующий.

"Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну — морскую державу", — сказал президент.

Он заметил, что Россия обрела этот важнейший статус благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана. Однако главным Путин считает победы, труд, волю, отвагу и талант наших флотоводцев и военных моряков.

Путин и Белоусов принимают Главный парад ВМФ в Петербурге
Путин и Белоусов принимают Главный парад ВМФ в Петербурге

Напомним, в Санкт-Петербурге стартовал главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота, который отмечается в воскресенье, 28 июля. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин.

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Life.ru

Андрей Бражников
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