Путин на параде ВМФ выразил особую гордость за Россию – морскую державу
Президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в в День ВМФ, выразил особую гордость за Россию — морскую державу. Такой статус страна приобрела благодаря талантам и выучке моряков, убеждён глава государства и верховный главнокомандующий.
"Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну — морскую державу", — сказал президент.
Он заметил, что Россия обрела этот важнейший статус благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана. Однако главным Путин считает победы, труд, волю, отвагу и талант наших флотоводцев и военных моряков.
Напомним, в Санкт-Петербурге стартовал главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота, который отмечается в воскресенье, 28 июля. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин.
Life.ru