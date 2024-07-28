Путин и Белоусов принимают Главный парад ВМФ в Петербурге

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе государства о готовности к проведению парада. После чего по Неве началось движение парадного строя кораблей, которое возглавило парусное судно "Полтава". Также Life.ru публикует кадры с борта одного из кораблей: идёт построение экипажа и выполняются последние приказы командования.