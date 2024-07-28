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Путин и Белоусов принимают Главный парад ВМФ в Петербурге

28 июля, 08:17
Владимир Путин на параде ВМФ. Обложка © Life.ru

Владимир Путин на параде ВМФ. Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин и министр обороны страны Андрей Белоусов принимают Главный военно-морской парад. Life.ru делится кадрами с торжественной части мероприятия.

Владимир Путин на параде ВМФ. Видео © Life.ru

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе государства о готовности к проведению парада. После чего по Неве началось движение парадного строя кораблей, которое возглавило парусное судно "Полтава". Также Life.ru публикует кадры с борта одного из кораблей: идёт построение экипажа и выполняются последние приказы командования.

Подготовка к параду. Видео © Life.ru

Напомним, в Санкт-Петербурге стартовал главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота, который отмечается в воскресенье, 28 июля. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин.

Стрельба из пушек и огневая дуэль: Во Владивостоке прошёл парад в честь Дня ВМФ
Стрельба из пушек и огневая дуэль: Во Владивостоке прошёл парад в честь Дня ВМФ
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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