Путин и Белоусов принимают Главный парад ВМФ в Петербурге
Владимир Путин на параде ВМФ. Обложка © Life.ru
В Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин и министр обороны страны Андрей Белоусов принимают Главный военно-морской парад. Life.ru делится кадрами с торжественной части мероприятия.
Владимир Путин на параде ВМФ. Видео © Life.ru
Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе государства о готовности к проведению парада. После чего по Неве началось движение парадного строя кораблей, которое возглавило парусное судно "Полтава". Также Life.ru публикует кадры с борта одного из кораблей: идёт построение экипажа и выполняются последние приказы командования.
Подготовка к параду. Видео © Life.ru
Напомним, в Санкт-Петербурге стартовал главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота, который отмечается в воскресенье, 28 июля. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин.