Стрельба из пушек и огневая дуэль: Во Владивостоке прошёл парад в честь Дня ВМФ

День Военно-морского флота России во Владивостоке отметили грандиозным парадом кораблей и военно-морским шоу. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Парад ко Дню ВМФ России во Владивостоке. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

Командующий силами Тихоокеанского флота Виктор Лиина, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков поприветствовали моряков, после чего прошли на катере парадное построение кораблей. Среди них — подлодка "Комсомольск-на-Амуре", ракетный катер Р-14, малый противолодочный корабль "Метель", корвет "Резкий" и другие военные единицы. В торжественном мероприятии также поучаствовали и китайские корабли, которые прибыли заранее во Владивосток.

Вторая часть парада продолжилась в виде театрализованного представления на водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) в Амурском заливе.

Театрализованное представление ко Дню ВМФ. Фото © Сайт Администрации Владивостока