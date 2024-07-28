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28 июля, 06:29

Стрельба из пушек и огневая дуэль: Во Владивостоке прошёл парад в честь Дня ВМФ

Во Владивостоке на День ВМФ показали военно-морское шоу и парад кораблей

Российские корабли на параде во Владивостоке. Фото © Сайт Администрации Владивостока

Российские корабли на параде во Владивостоке. Фото © Сайт Администрации Владивостока

День Военно-морского флота России во Владивостоке отметили грандиозным парадом кораблей и военно-морским шоу. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Парад ко Дню ВМФ России во Владивостоке. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

Командующий силами Тихоокеанского флота Виктор Лиина, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков поприветствовали моряков, после чего прошли на катере парадное построение кораблей. Среди них — подлодка "Комсомольск-на-Амуре", ракетный катер Р-14, малый противолодочный корабль "Метель", корвет "Резкий" и другие военные единицы. В торжественном мероприятии также поучаствовали и китайские корабли, которые прибыли заранее во Владивосток.

Вторая часть парада продолжилась в виде театрализованного представления на водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) в Амурском заливе.

Театрализованное представление ко Дню ВМФ. Фото © Сайт Администрации Владивостока

Театрализованное представление ко Дню ВМФ. Фото © Сайт Администрации Владивостока

Зрителям показали, как возник российский военно-морской флот, каково было его значение для страны и как проходило его развитие сквозь разные эпохи. Это в том числе периоды освоения Дальнего Востока и сражений во времена Великой Отечественной войны.

Мишустин дал поручение силовикам в преддверии Дня ВМФ
Мишустин дал поручение силовикам в преддверии Дня ВМФ

Напомним, День Военно-морского флота отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Ранее стало известно, что на праздничный парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербург приедет Владимир Путин. При этом участие Александра Лукашенко, находящегося с визитом в РФ, пока не подтверждено. На мероприятие в Северную столицу также прибыл и командующий ВМС Китая Ху Чжунмин.

Владимир Озеров
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