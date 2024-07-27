Мишустин дал поручение силовикам в преддверии Дня ВМФ
Мишустин поручил ФСБ, МВД, и Росгвардии обеспечить безопасность на параде ВМФ
Российский премьер Михаил Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность во время парада в День Военно-морского флота, который состоится в Санкт-Петербурге 28 июля. Соответствующие указания получили сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО и Минобороны.
"МВД России в период подготовки и проведения Главного военно-морского парада оказать в соответствии с законодательством РФ содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения", — сказано в распоряжении, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе также сказано, что сотрудники МЧС должны защитить граждан от чрезвычайных ситуаций и обеспечить пожарную безопасность людей.
В субботу, 27 июля, президент РФ Владимир Путин утвердил указ о проведении 28 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Также в честь праздника в городе прогремит салют.
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