Мишустин дал поручение силовикам в преддверии Дня ВМФ

Российский премьер Михаил Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность во время парада в День Военно-морского флота, который состоится в Санкт-Петербурге 28 июля. Соответствующие указания получили сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО и Минобороны.

"МВД России в период подготовки и проведения Главного военно-морского парада оказать в соответствии с законодательством РФ содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения", — сказано в распоряжении, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также сказано, что сотрудники МЧС должны защитить граждан от чрезвычайных ситуаций и обеспечить пожарную безопасность людей.