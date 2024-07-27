Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ в Петербурге
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о проведении 28 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, а также в честь праздника в городе прогремит салют. Соответствующий документ появился на официальном портале нормативно-правовых актов.
"Возложить подготовку и проведение Главного военно-морского парада на Министерство обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые Правительством РФ", — говорится в тексте.
Напомним, 28 июля Санкт-Петербург отпразднует День Военно-морского флота. В городе введут временные ограничения движения транспорта из-за прохождения парада.