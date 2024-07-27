Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о проведении 28 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, а также в честь праздника в городе прогремит салют. Соответствующий документ появился на официальном портале нормативно-правовых актов.