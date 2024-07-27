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Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ в Петербурге

27 июля, 14:23
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о проведении 28 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, а также в честь праздника в городе прогремит салют. Соответствующий документ появился на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Возложить подготовку и проведение Главного военно-морского парада на Министерство обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые Правительством РФ", — говорится в тексте.

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Напомним, 28 июля Санкт-Петербург отпразднует День Военно-морского флота. В городе введут временные ограничения движения транспорта из-за прохождения парада.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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