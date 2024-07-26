Движение в центре Петербурга ограничат из-за проведения парада в честь Дня ВМФ
Уже в воскресенье, 28 июля, Санкт-Петербург отпразднует День Военно-морского флота (ВМФ). В связи с проведением Главного военно-морского парада в Северной столице введут временные ограничения движения транспорта. На праздничные мероприятия в городе ожидают представителей 36 государств.
Движение в центре Петербурга ограничат из-за проведения парада ко Дню ВМФ. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в День ВМФ будут одновременно разведены четыре моста в центре города: Дворцовый, Троицкий, Литейный и Благовещенский. Пролёты переправ поднимут для прохода военных кораблей с 7:00 до 14:00. Также Дворцовый мост будет закрыт 27 июля с 18:00.
"На нескольких городских водных артериях и у дамбы введён временный запрет для движения маломерных судов. А на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштадтского, Петроградского и Центрального районов с 28 июля на сутки запретят движение электросамокатов", — говорится в сообщении телеканала.
По инициативе местных властей проезд по одному из участков Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Северной столице станет бесплатным с 10:00 до 14:00. Это касается участка от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки.
Напомним, День Военно-морского флота отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году празднования выпадают на 28 июля. Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин примет участие в параде. К нему также может присоединиться белорусский лидер Александр Лукашенко, который сейчас находится с визитом в РФ.
ТАСС / Александр Рощин