Движение в центре Петербурга ограничат из-за проведения парада в честь Дня ВМФ

Уже в воскресенье, 28 июля, Санкт-Петербург отпразднует День Военно-морского флота (ВМФ). В связи с проведением Главного военно-морского парада в Северной столице введут временные ограничения движения транспорта. На праздничные мероприятия в городе ожидают представителей 36 государств.

Движение в центре Петербурга ограничат из-за проведения парада ко Дню ВМФ. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в День ВМФ будут одновременно разведены четыре моста в центре города: Дворцовый, Троицкий, Литейный и Благовещенский. Пролёты переправ поднимут для прохода военных кораблей с 7:00 до 14:00. Также Дворцовый мост будет закрыт 27 июля с 18:00.

"На нескольких городских водных артериях и у дамбы введён временный запрет для движения маломерных судов. А на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштадтского, Петроградского и Центрального районов с 28 июля на сутки запретят движение электросамокатов", — говорится в сообщении телеканала.

По инициативе местных властей проезд по одному из участков Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Северной столице станет бесплатным с 10:00 до 14:00. Это касается участка от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки.