В Кронштадте заработала "Морская почта" в преддверии Дня ВМФ

В городе-порту Кронштадте вновь открылась "Морская почта". Все желающие смогут бесплатно отправить поздравление с Днём Военно-Морского Флота своим родственникам и друзьям в любую точку России, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

В Кронштадте заработала "Морская почта". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что морские традиции являются неотъемлемой частью города, а теперь их стало на одну больше. Также к приближающемуся празднику и в честь Года семьи были изготовлены авторские открытки, их дизайн придумывали ученики художественной школы имени М.К. Аникушина.

"В канун дня ВМФ второй год подряд. Эта добрая традиция поддерживается администрацией города при поддержке губернатора Александра Беглова", — подчеркнул генеральный директор Информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга, главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов, добавив, что первые открытки отправят уже сегодня, 25 июля.