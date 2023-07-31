Петербуржцы по "Морской почте" отправили из Кронштадта десять тысяч открыток

На Якорной площади в Кронштадте волонтёры и газета "Петербургский дневник" провели с 27 по 30 июля акцию "Морская почта". Участники в честь Дня Военно-морского флота отправили десять тысяч открыток в разные уголки России.

Уникальное общественное пространство на Якорной площади работало в виде парусного корабля. Жители и гости Петербурга рассказали, кому отправили открытки. Так, петербуржец Александр Малков отметил, что написал весточку бабушке, которая проживает в Ярославской области. А моряк Алексей Михнович поздравил с праздником друзей и сослуживцев в Твери и Москве.

"Я учился в Нахимовском училище, потом в Высшем военно-морском училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Изучал ядерное вооружение", — поделился он.

В акции также приняли участие ребята из Мариуполя, Москвы, с Алтая, находящиеся в летних лагерях, а ещё приезжали гости из Белоруссии. Также открытку с иероглифами отправляла по России туристка из Китая.