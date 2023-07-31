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31 июля, 11:25

Петербуржцы по "Морской почте" отправили из Кронштадта десять тысяч открыток

<p>Обложка © VK / <a href="https://sun1-23.userapi.com/impg/-EQdeEISWq6xPUCdIrBkZR0gYXDxEil_nX7WiQ/lgH4yC49lEc.jpg?size=1280x788&quality=96&sign=e9b7e8aa7da028a192346cefe4f17173&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кронштадтский район Санкт-Петербурга</a></p>

Обложка © VK / Кронштадтский район Санкт-Петербурга

На Якорной площади в Кронштадте волонтёры и газета "Петербургский дневник" провели с 27 по 30 июля акцию "Морская почта". Участники в честь Дня Военно-морского флота отправили десять тысяч открыток в разные уголки России.

Уникальное общественное пространство на Якорной площади работало в виде парусного корабля. Жители и гости Петербурга рассказали, кому отправили открытки. Так, петербуржец Александр Малков отметил, что написал весточку бабушке, которая проживает в Ярославской области. А моряк Алексей Михнович поздравил с праздником друзей и сослуживцев в Твери и Москве.

"Я учился в Нахимовском училище, потом в Высшем военно-морском училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Изучал ядерное вооружение", — поделился он.

В акции также приняли участие ребята из Мариуполя, Москвы, с Алтая, находящиеся в летних лагерях, а ещё приезжали гости из Белоруссии. Также открытку с иероглифами отправляла по России туристка из Китая.

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30 июля на Невском и Кронштадтском рейдах в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в День ВМФ. Его принял президент страны и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. В этом году в военно-морском параде приняли участие суда Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии РФ.

Светлана Оперук
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