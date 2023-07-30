В Санкт-Петербурге в День ВМФ прошёл Главный военно-морской парад
На Невском и Кронштадтском рейдах в Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад на День ВМФ. Его принял президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. На зрительских трибунах в том числе находились ветераны Великой Отечественной войны и участники спецоперации на Украине.
Военно-морской парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге. Видео © Kremlin.ru
В этом году в военно-морском параде приняли участие суда Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии РФ. Всего было задействовано 45 кораблей и катеров, в том числе 33 надводных, четыре подлодки и восемь парусных судов. При этом приняли участие порядка трёх тысяч российских военнослужащих.
Возглавили строй на Неве противодиверсионные катера "Нахимовец", П-468 и П-474, а всего были задействованы десять катеров и четыре корабля ВМФ, погрануправления ФСБ и ГУ МЧС России по Петербургу. В их числе и "Алексей Баринов" с ботиком Петра I. А в Финском заливе прошли одна подлодка и ещё 11 кораблей ВМФ и погрануправления ФСБ.
Также в акватории Невы от Петропавловки до Дворцового моста расположились пять кораблей и шесть парусных судов, в том числе 54-пушечная линейная "Полтава" и бриг "Россия". А на Большом Кронштадтском рейде находятся для статического показа подлодка "Дмитров", малый ракетный катер "Мытищи", корвет "Бойкий", парусный корабль "Мир" и парусник "Седов". По завершении прохождения кораблей прошлись перед трибунами парусные суда из числа местных яхт-клубов.
Напомним, 30 июля в 11:00 Путин начал принимать в Санкт-Петербурге военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России. В ходе выступления президент заявил о пополнении в 2023 году флота на три десятка кораблей.
LIFE / Павел Баранов