В Санкт-Петербурге в День ВМФ прошёл Главный военно-морской парад

На Невском и Кронштадтском рейдах в Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад на День ВМФ. Его принял президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. На зрительских трибунах в том числе находились ветераны Великой Отечественной войны и участники спецоперации на Украине.

Военно-морской парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге. Видео © Kremlin.ru

В этом году в военно-морском параде приняли участие суда Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии РФ. Всего было задействовано 45 кораблей и катеров, в том числе 33 надводных, четыре подлодки и восемь парусных судов. При этом приняли участие порядка трёх тысяч российских военнослужащих.





















Возглавили строй на Неве противодиверсионные катера "Нахимовец", П-468 и П-474, а всего были задействованы десять катеров и четыре корабля ВМФ, погрануправления ФСБ и ГУ МЧС России по Петербургу. В их числе и "Алексей Баринов" с ботиком Петра I. А в Финском заливе прошли одна подлодка и ещё 11 кораблей ВМФ и погрануправления ФСБ.