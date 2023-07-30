Путин: Военно-морской флот РФ пополнится на три десятка кораблей в этом году
Президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ, поздравил с праздником военнослужащих, ветеранов и всех граждан страны.
В своей речи глава государства отметил, что только в этом году Военно-морской флот РФ пополнится тремя десятками кораблей различных классов.
"Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов", — отметил Путин.
Напомним, 30 июля в Санкт-Петербурге на Невском и Кронштадтском рейдах проходит Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России. Его принимает президент страны, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
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