Путин: Военно-морской флот РФ пополнится на три десятка кораблей в этом году

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ, поздравил с праздником военнослужащих, ветеранов и всех граждан страны.

В своей речи глава государства отметил, что только в этом году Военно-морской флот РФ пополнится тремя десятками кораблей различных классов.

"Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов", — отметил Путин.