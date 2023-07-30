Путину доложили о ночной атаке украинских дронов на Москву
Песков: Путин получил доклад о ночной атаке украинских дронов на Москву
Президенту России Владимиру Путину доложили о ночной атаке беспилотными летательными аппаратами на Москву, которая случилась 30 июля. Такое заявление в беседе с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно", — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос ТАСС о получении Путиным доклада о прилётах БПЛА.
Лайф напоминает, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москвы-Сити". Лайф опубликовал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, но попытка была пресечена.