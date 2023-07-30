Завораживающее зрелище: Грандиозный салют в честь Дня ВМФ озарил небо над Петербургом

Празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге традиционно завершилось праздничным салютом. Грандиозные залпы произвёл салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии вблизи Петропавловской крепости.

Празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге традиционно завершилось праздничным салютом. Видео © t.me / Петербург с огоньком / Cate Archer

Салютный дивизион произвёл тридцать залпов из двенадцати орудий Д-44. В честь торжественного события в небо Санкт-Петербурга также было сделано несколько тысяч фейерверочных выстрелов, а после финального залпа над акваторией прозвучали корабельные гудки.

Жители и гости Северной столицы наблюдали за завораживающим зрелищем с центральных набережных и мостов Петербурга. Некоторые из них предпочли смотреть салют с бортов речных трамвайчиков — они заполнили почти всю акваторию Невы перед Петропавловской крепостью. Особую атмосферу создавали и факелы Ростральных колонн, которые зажгли в честь Дня ВМФ.