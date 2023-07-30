Завораживающее зрелище: Грандиозный салют в честь Дня ВМФ озарил небо над Петербургом
Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге завершилось праздничным салютом
Празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге традиционно завершилось праздничным салютом. Грандиозные залпы произвёл салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии вблизи Петропавловской крепости.
Празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге традиционно завершилось праздничным салютом. Видео © t.me / Петербург с огоньком / Cate Archer
Салютный дивизион произвёл тридцать залпов из двенадцати орудий Д-44. В честь торжественного события в небо Санкт-Петербурга также было сделано несколько тысяч фейерверочных выстрелов, а после финального залпа над акваторией прозвучали корабельные гудки.
Жители и гости Северной столицы наблюдали за завораживающим зрелищем с центральных набережных и мостов Петербурга. Некоторые из них предпочли смотреть салют с бортов речных трамвайчиков — они заполнили почти всю акваторию Невы перед Петропавловской крепостью. Особую атмосферу создавали и факелы Ростральных колонн, которые зажгли в честь Дня ВМФ.
Сегодня днём на Невском и Кронштадтском рейдах в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в День ВМФ. Его принял президент страны, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. В этом году в военно-морском параде приняли участие суда Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии РФ.
t.me / Петербург с огоньком / Cate Archer