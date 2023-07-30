В Петербурге в день ВМФ открыли барельеф, посвящённый победе российского флота

Статс-секретарь — замглавы Минобороны РФ Николай Панков в День ВМФ России открыл в здании Адмиралтейства в Петербурге барельеф, посвящённый легендарному штурму французской крепости на острове Корфу (Ионическое море) моряками Средиземноморской эскадры вице-адмирала Фёдора Ушакова в 1799 году. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Замглавы Минобороны Николай Панков открыл в Петербурге барельеф, посвящённый победе российского флота. Видео © Т.me / mod_russia

На церемонии открытия барельефа Панков подчеркнул, что в результате взятия данного острова страна приобрела мощный опорный пункт в Средиземном море, пошатнула авторитет Франции и укрепила позиции среди европейских монархий. Он выразил уверенность, что барельеф станет не только украшением здания главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о легендарной странице истории отечественного флота, о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали статус России как великой морской державы.