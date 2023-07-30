В Петербурге в день ВМФ открыли барельеф, посвящённый победе российского флота
Замглавы Минобороны Панков открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России
Статс-секретарь — замглавы Минобороны РФ Николай Панков в День ВМФ России открыл в здании Адмиралтейства в Петербурге барельеф, посвящённый легендарному штурму французской крепости на острове Корфу (Ионическое море) моряками Средиземноморской эскадры вице-адмирала Фёдора Ушакова в 1799 году. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.
Замглавы Минобороны Николай Панков открыл в Петербурге барельеф, посвящённый победе российского флота. Видео © Т.me / mod_russia
На церемонии открытия барельефа Панков подчеркнул, что в результате взятия данного острова страна приобрела мощный опорный пункт в Средиземном море, пошатнула авторитет Франции и укрепила позиции среди европейских монархий. Он выразил уверенность, что барельеф станет не только украшением здания главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о легендарной странице истории отечественного флота, о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали статус России как великой морской державы.
Также замминистра обороны РФ выразил благодарность военным художникам студии имени М.Б. Грекова, участвовавшим в создании барельефа. Автором является скульптор Алексей Игнатов. Малые скульптурные формы в честь исторических событий ВМФ России традиционно открывают в день праздника с 2020 года. Например, в 2021-м министр обороны страны Сергей Шойгу открыл в здании Адмиралтейства барельеф, посвящённый победе русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года.
Ранее сообщалось, что на Невском и Кронштадтском рейдах в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в День ВМФ. Его принял президент страны, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
Т.me / mod_russia