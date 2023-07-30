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30 июля, 12:25

Опубликованы спутниковые фото военно-морских парадов в Петербурге и Владивостоке

"Роскосмос" опубликовал снятые спутником фото военных парадов в День ВМФ

"Роскосмос" поздравил россиян с Днём Военно-морского флота. Госкорпорация опубликовала фото праздничных парадов в Санкт-Петербурге и Владивостоке, которые сделал спутник на орбите.

  • Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, снятый из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
    Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, снятый из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
  • Парад в День Военно-морского флота во Владивостоке, снятый из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
    Парад в День Военно-морского флота во Владивостоке, снятый из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, снятый из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

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"Сегодня в российских городах проходит парад — космический снимок спутника "Канопус-В", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

"Мощь страны": Глава МИД Конго поделился эмоциями от военно-морского парада в Петербурге

"Мощь страны": Глава МИД Конго поделился эмоциями от военно-морского парада в Петербурге

Напомним, на Невском и Кронштадтском рейдах в Санкт-Петербурге 30 июля прошёл Главный военно-морской парад в День ВМФ. Его принял президент страны, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Парад провели и во Владивостоке, на главной базе Тихоокеанского флота.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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