Опубликованы спутниковые фото военно-морских парадов в Петербурге и Владивостоке
"Роскосмос" опубликовал снятые спутником фото военных парадов в День ВМФ
"Роскосмос" поздравил россиян с Днём Военно-морского флота. Госкорпорация опубликовала фото праздничных парадов в Санкт-Петербурге и Владивостоке, которые сделал спутник на орбите.
"Сегодня в российских городах проходит парад — космический снимок спутника "Канопус-В", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Напомним, на Невском и Кронштадтском рейдах в Санкт-Петербурге 30 июля прошёл Главный военно-морской парад в День ВМФ. Его принял президент страны, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Парад провели и во Владивостоке, на главной базе Тихоокеанского флота.
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