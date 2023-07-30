"Мощь страны": Глава МИД Конго поделился эмоциями от военно-морского парада в Петербурге

Сегодняшний военно-морской парад в Санкт-Петербурге показывает мощь России. Об этом заявил глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Говоря об эмоциях от такого торжественного события, министр отметил, что для него очень значимо быть здесь, ведь он выпускник Санкт-Петербургского государственного университета (тогда это был Ленинградский государственный университет).

Глава МИД Республики Конго поделился с Лайфом эмоциями от военно-морского парада. Видео © LIFE

"Парад показывает мощь страны. Я выпускник Ленинградского университета, [который находится] напротив. Так что для меня большая эмоция — быть здесь в этот день", — подчеркнул Жан-Клод Гакоссо.