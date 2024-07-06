Моряки-северофлотцы прошлись парадным строем празднике в Венесуэле

Военно-гражданский парад по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы состоялся в Каракасе 5 июля. Участие в торжественном мероприятии приняли и российские военнослужащие из состава экипажей кораблей Северного флота ВМФ РФ.

"Нас сопровождают 46 военнослужащих из России, укрепляя стратегические, гуманистические, интеграционные и братские связи между двумя миролюбивыми государствами", — произнёс перед началом строевого марша командующий парадом вице-адмирал Хосе Рафаэль Эрнандес.