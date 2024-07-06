Моряки-северофлотцы прошлись парадным строем празднике в Венесуэле
Моряки ВМФ РФ поучаствовали в параде по случаю годовщины независимости Венесуэлы
Парад по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы. Обложка © X / Prensa Presidencial
Военно-гражданский парад по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы состоялся в Каракасе 5 июля. Участие в торжественном мероприятии приняли и российские военнослужащие из состава экипажей кораблей Северного флота ВМФ РФ.
"Нас сопровождают 46 военнослужащих из России, укрепляя стратегические, гуманистические, интеграционные и братские связи между двумя миролюбивыми государствами", — произнёс перед началом строевого марша командующий парадом вице-адмирал Хосе Рафаэль Эрнандес.
Российских моряков президент страны Николас Мадуро поприветствовал лично, спустившись к ним во время построения. Всего в параде поучаствовали свыше 15 тысяч военнослужащих национальных вооружённых сил. Они прошли парадным строем по столичному проспекту Пасео Лос-Просерес.