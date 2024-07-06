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6 июля, 02:06

Моряки-северофлотцы прошлись парадным строем празднике в Венесуэле

Моряки ВМФ РФ поучаствовали в параде по случаю годовщины независимости Венесуэлы

Парад по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы. Обложка © X / Prensa Presidencial

Парад по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы. Обложка © X / Prensa Presidencial

Военно-гражданский парад по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы состоялся в Каракасе 5 июля. Участие в торжественном мероприятии приняли и российские военнослужащие из состава экипажей кораблей Северного флота ВМФ РФ.

"Нас сопровождают 46 военнослужащих из России, укрепляя стратегические, гуманистические, интеграционные и братские связи между двумя миролюбивыми государствами", — произнёс перед началом строевого марша командующий парадом вице-адмирал Хосе Рафаэль Эрнандес.

Российских моряков президент страны Николас Мадуро поприветствовал лично, спустившись к ним во время построения. Всего в параде поучаствовали свыше 15 тысяч военнослужащих национальных вооружённых сил. Они прошли парадным строем по столичному проспекту Пасео Лос-Просерес.

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Танкер "Академик Пашин" и фрегат "Адмирал Горшков" встали на якорь в порту Венесуэлы 2 июля. До этого корабли неделю пробыли на Кубе, серьёзно обеспокоив Пентагон своим присутствием.

Илья Пушкарев
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