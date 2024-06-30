Все проплывали мимо: Российские моряки спасли немца у берегов Норвегии

По информации телеграм-канала, героями-спасателями стали члены экипажа рыболовецкого траулера "Куршская коса" из калининградского порта. Российское судно направлялось в Северную Атлантику для добычи рыбы. Рано утром члены команды заметили в нейтральных водах рыбака на маленькой лодке, который отчаянно звал на помощь. Капитан траулера Алексей Новиков принял решение изменить курс, связался с Береговой охраной Норвегии и направил судно для спасения мужчины. В результате рыбака в состоянии шока и с сильным переохлаждением подняли на борт "Куршской косы". Несчастным мореплавателем оказался немец, приехавший на рыбалку в Норвегию. Его лодку унесло течением далеко от берега, топливо закончилось, а смартфон разрядился. Все встречающиеся немцу корабли проходили мимо, и только российское судно спасло бедолагу.