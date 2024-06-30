Все проплывали мимо: Российские моряки спасли немца у берегов Норвегии
SHOT: Российские моряки спасли гражданина Германии у берегов Норвегии
Российские моряки спасли гражданина Германии на небольшой моторной лодке, которую унесло в Атлантический океан. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл у берегов Норвегии.
Лодка спасённого немца и капитан российского траулера "Куршская коса". Фото © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, героями-спасателями стали члены экипажа рыболовецкого траулера "Куршская коса" из калининградского порта. Российское судно направлялось в Северную Атлантику для добычи рыбы. Рано утром члены команды заметили в нейтральных водах рыбака на маленькой лодке, который отчаянно звал на помощь. Капитан траулера Алексей Новиков принял решение изменить курс, связался с Береговой охраной Норвегии и направил судно для спасения мужчины. В результате рыбака в состоянии шока и с сильным переохлаждением подняли на борт "Куршской косы". Несчастным мореплавателем оказался немец, приехавший на рыбалку в Норвегию. Его лодку унесло течением далеко от берега, топливо закончилось, а смартфон разрядился. Все встречающиеся немцу корабли проходили мимо, и только российское судно спасло бедолагу.
В итоге иностранцу оказали первую медицинскую помощь и вместе с его лодкой передали норвежскому спасательному судну, а "Куршская коса" отправилась по своему маршруту.
А ранее Life.ru писал о спасении француза и его собаки с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане. Иностранца экстренно эвакуировал экипаж танкера "Кама", который выполнял задачи в составе отряда кораблей Северного флота.
Telegram / SHOT