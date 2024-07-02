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2 июля, 17:26

Российские корабли зашли в порт Ла-Гуайра в Венесуэле

Российские корабли "Академик Пашин" и "Адмирал Горшков" вошли в порт в Венесуэле

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Российские корабли "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Академик Пашин" зашли в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла", рассказали представители ведомства.

Пока судна стоят на якоре, их экипаж может отдохнуть после дальнего плавания и провести осмотр местных достопримечательностей.

"Деловой заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана", заключили в министерстве.

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Ранее зарубежные СМИ рассказали, что президент РФ Владимир Путин, отправив атомную подводную лодку к берегам Кубы, послал США недвусмысленный сигнал о том, что недооценка мощи российского флота может грозить ужасными последствиями для любой страны, включая Штаты. Напомним, что российские суда прибыли в порт Гаваны в День РФ — 12 июня. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил борт фрегата "Адмирал Горшков" с визитом. Он крайне позитивно оценил российскую технику и поблагодарил гостей за посещение.

Владимир Озеров
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