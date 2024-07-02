Российские корабли зашли в порт Ла-Гуайра в Венесуэле

Российские корабли "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Академик Пашин" зашли в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла", — рассказали представители ведомства.

Пока судна стоят на якоре, их экипаж может отдохнуть после дальнего плавания и провести осмотр местных достопримечательностей.