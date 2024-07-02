Российские корабли зашли в порт Ла-Гуайра в Венесуэле
Российские корабли "Академик Пашин" и "Адмирал Горшков" вошли в порт в Венесуэле
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev
Российские корабли "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Академик Пашин" зашли в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
"Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла", — рассказали представители ведомства.
Пока судна стоят на якоре, их экипаж может отдохнуть после дальнего плавания и провести осмотр местных достопримечательностей.
"Деловой заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана", — заключили в министерстве.
Ранее зарубежные СМИ рассказали, что президент РФ Владимир Путин, отправив атомную подводную лодку к берегам Кубы, послал США недвусмысленный сигнал о том, что недооценка мощи российского флота может грозить ужасными последствиями для любой страны, включая Штаты. Напомним, что российские суда прибыли в порт Гаваны в День РФ — 12 июня. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил борт фрегата "Адмирал Горшков" с визитом. Он крайне позитивно оценил российскую технику и поблагодарил гостей за посещение.