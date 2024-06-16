Президент Кубы Диас-Канель поднялся на борт фрегата "Адмирал Горшков" в Гаване
Глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на борту фрегата "Адмирал Горшков". Обложка © X / DiazCanelB
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поднялся на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", который находится в порту Гаваны. Там лидер Кубы поприветствовал моряков из РФ.
"Сегодня мы осмотрели интерьер фрегата "Адмирал Горшков" и палубу подводной лодки "Казань" — кораблей ВМФ России, находящихся с официальным визитом в порту Гаваны. Потрясающий и приятный день, даже во время непрекращающегося дождя. Добро пожаловать, друзья из России", — рассказал Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети Х.
Фрегат "Адмирал Горшков", а также АПЛ "Казань", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер" зашли в среду в порт Гаваны в рамках дальнего похода.
Напомним, что группа кораблей российского ВМФ находится на Кубе с 12 июня. Это вызвало интерес в США, которые внимательно следили за прибытием военных судов и даже послали в воды республики свою подводную лодку для перестраховки. Визит "морской делегации" РФ завершится 17 июня.