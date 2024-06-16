Президент Кубы Диас-Канель посетил порт Гаваны, где пришвартованы корабли ВМФ РФ

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в порт Гаваны, где с 12 июня пришвартована группа из четырёх российских военных кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков". О появлении в морской гавани кортежа политика сообщил ТАСС.

По данным агентства, с 16 июня доступ на корабли ВМФ РФ для рядовых кубинцев закрыт. В субботу жители республики могли в последний раз ознакомиться с устройством корабля и бытом моряков. Даже ненастная погода в виде проливного дождя не помешала гаванцам отстоять огромную очередь на экскурсию.