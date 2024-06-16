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16 июня, 00:23

Президент Кубы Диас-Канель посетил порт Гаваны, где пришвартованы корабли ВМФ РФ

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в порт Гаваны, где с 12 июня пришвартована группа из четырёх российских военных кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков". О появлении в морской гавани кортежа политика сообщил ТАСС.

По данным агентства, с 16 июня доступ на корабли ВМФ РФ для рядовых кубинцев закрыт. В субботу жители республики могли в последний раз ознакомиться с устройством корабля и бытом моряков. Даже ненастная погода в виде проливного дождя не помешала гаванцам отстоять огромную очередь на экскурсию.

Корабли ВМФ РФ завершили учения по высокоточному оружию и прибыли в порт Гаваны
Корабли ВМФ РФ завершили учения по высокоточному оружию и прибыли в порт Гаваны

Напомним, что группа кораблей российского ВМФ находится на Кубе с 12 июня. Соединённые Штаты внимательно следили за прибытием военных судов и даже послали в воды республики свою подводную лодку для перестраховки. Визит "морской делегации" завершится 17 июня.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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