"Незаконная оккупация": Власти Кубы раскритиковали США за визит подлодки в Гуантанамо
МИД Кубы: Субмарина США USS Helena зашла в воды республики без приглашения
Куба осведомлена о том, что американская подводная лодка USS Helena находится в территориальных водах страны. Вместе с этим власти республики настаивают на том, что подобного рода визиты должны проходить только по приглашению.
"Нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы", — заявил замглавы МИД республики Карлос Фернандес де Коссио Домингес.
По словам дипломата, такие визиты должны проходить по приглашению, а случай с американской субмариной — явно не тот. Домингес заявил, что США незаконно оккупируют провинцию Гуантанамо, в заливе которой сейчас находится подлодка.
"Это незаконная военная оккупация, и в этом разница", — высказался дипломат.
Напомним, что на Кубу прибыл отряд российских боевых кораблей Северного флота. В порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что другим странам не надо беспокоиться из-за российских учений, в том числе и в связи с прибытием российских кораблей в кубинский порт. А Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подлодку USS Helena из-за присутствия военных кораблей РФ.
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