"Незаконная оккупация": Власти Кубы раскритиковали США за визит подлодки в Гуантанамо

Куба осведомлена о том, что американская подводная лодка USS Helena находится в территориальных водах страны. Вместе с этим власти республики настаивают на том, что подобного рода визиты должны проходить только по приглашению.

"Нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы", — заявил замглавы МИД республики Карлос Фернандес де Коссио Домингес.

По словам дипломата, такие визиты должны проходить по приглашению, а случай с американской субмариной — явно не тот. Домингес заявил, что США незаконно оккупируют провинцию Гуантанамо, в заливе которой сейчас находится подлодка.