"Вас это устраивает?": Трамп нашёл виновного в появлении российского флота на Кубе
Трамп: Российские корабли появились на Кубе из-за слабости Байдена
Появление российских военных кораблей на Кубе стало результатом слабости действующего американского лидера Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.
"Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу", — заявил Байден.
Напомним, что на Кубу прибыл отряд российских боевых кораблей Северного флота. В порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что другим странам не надо беспокоиться из-за российских учений, в том числе и в связи с прибытием российских кораблей в кубинский порт. А Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подлодку USS Helena из-за присутствия военных кораблей РФ.
Telegram / Минобороны РФ