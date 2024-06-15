"Вас это устраивает?": Трамп нашёл виновного в появлении российского флота на Кубе

"Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу", — заявил Байден.