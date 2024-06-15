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15 июня, 00:38

"Вас это устраивает?": Трамп нашёл виновного в появлении российского флота на Кубе

Трамп: Российские корабли появились на Кубе из-за слабости Байдена

Появление российских военных кораблей на Кубе стало результатом слабости действующего американского лидера Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.

"Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу", — заявил Байден.

Появление российского флота у берегов Кубы напомнило Западу о словах Путина
Появление российского флота у берегов Кубы напомнило Западу о словах Путина

Напомним, что на Кубу прибыл отряд российских боевых кораблей Северного флота. В порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что другим странам не надо беспокоиться из-за российских учений, в том числе и в связи с прибытием российских кораблей в кубинский порт. А Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подлодку USS Helena из-за присутствия военных кораблей РФ.

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Telegram / Минобороны РФ

Оксана Попова
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