Появление российского флота у берегов Кубы напомнило Западу о словах Путина
Политолог Дизен напомнил слова Путина после появления кораблей ВМФ РФ у Кубы
Президент России Владимир Путин неоднократно сообщал западным государствам, что Москва будет защищать свои экономические интересы и безопасность. Таким образом норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х прокомментировал появление у берегов Кубы кораблей ВМФ РФ, в том числе атомной подлодки "Казань".
Он напомнил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году Крым воссоединился с Россией. Уже тогда российский лидер заявлял, что с Украиной Запад перешёл черту. Похожее заявление по поводу безопасности страны глава государства сделал в 2022 году перед началом спецоперации.
"Россия теперь подчеркнула, что примет меры в ответ на отправку оружия НАТО на Украину <…> для нанесения ударов по территории России. Москве придётся слишком многим рисковать, если она позволит альянсу разрушить систему сдерживания, не приняв ответных мер. Разве США не поступили бы так же?" — задался вопросом политолог.
Напомним, что главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал прибытие 12 июня на Кубу отряда российских боевых кораблей Северного флота. В итоге в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер". Впоследствии в Вашингтоне по этому поводу заявили, что американская администрация наблюдает за действиями Москвы в регионе.