Появление российского флота у берегов Кубы напомнило Западу о словах Путина

Президент России Владимир Путин неоднократно сообщал западным государствам, что Москва будет защищать свои экономические интересы и безопасность. Таким образом норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х прокомментировал появление у берегов Кубы кораблей ВМФ РФ, в том числе атомной подлодки "Казань".

Он напомнил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году Крым воссоединился с Россией. Уже тогда российский лидер заявлял, что с Украиной Запад перешёл черту. Похожее заявление по поводу безопасности страны глава государства сделал в 2022 году перед началом спецоперации.