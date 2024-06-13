После прибытия в порт Гаваны российской атомной подлодки "Казань" и фрегата "Адмирал Горшков" Вашингтон должен поспособствовать деэскалации украинского конфликта. С соответствующим заявлением в эфире Nation News выступил американский отставной подполковник Дэниэл Дэвис, опубликовавший этот отрывок на своём YouTube-канале.

"Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров, а не будем распространять конфликт и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий", — заявил аналитик.