В США призвали к деэскалации на Украине из-за российских кораблей на Кубе
Подполковник Дэвис призвал к деэскалации на Украине из-за АПЛ ВМФ РФ у Кубы
После прибытия в порт Гаваны российской атомной подлодки "Казань" и фрегата "Адмирал Горшков" Вашингтон должен поспособствовать деэскалации украинского конфликта. С соответствующим заявлением в эфире Nation News выступил американский отставной подполковник Дэниэл Дэвис, опубликовавший этот отрывок на своём YouTube-канале.
"Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров, а не будем распространять конфликт и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий", — заявил аналитик.
Офицер также подчеркнул, что у него нет каких-либо сведений по поводу возможного нахождения на борту субмарины атомного оружия. По его словам, любой просчёт и недопонимание в российско-американских отношениях могут привести к ещё большему напряжению в этой области.
Напомним, что главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал прибытие 12 июня на Кубу отряда российских боевых кораблей Северного флота. Впоследствии помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по этому поводу заявил, что американская администрация наблюдает за действиями Москвы в регионе.