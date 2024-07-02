В России оценили опасения Запада из-за манёвров российских подлодок у берегов Британии
Депутат Чепа заявил, что в российских подлодках у Британии нет "ничего такого"
В западной прессе сильно обеспокоены манёврами российских подводных лодок неподалёку от Великобритании. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что в этом "нет ничего такого".
"Подводные лодки строятся для того, чтобы они плавали под водой, и они плавают. Как российские, так и американские, так и китайские, и подводные лодки других стран несут боевое дежурство в тех регионах, которые запланированы их Генеральными штабами", — говорит Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Наши подлодки дежурят и не нарушают государственных границ других стран, а иностранные журналисты просто хотят нагнетать обстановку и повышают нервозность, считает депутат.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что с начала 2022 года российские подлодки дважды совершали миссии в Ирландском море вблизи Великобритании. В публикации также говорится, что в ответ британские военные были "вынуждены предпринимать меры по защите территориальных вод".
Также Life.ru рассказывал, что атомная подлодка "Казань" выстрелила "Калибром" по цели на полигоне Чижа. Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения.
ТАСС / АР / Ariel Ley