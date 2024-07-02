В России оценили опасения Запада из-за манёвров российских подлодок у берегов Британии

В западной прессе сильно обеспокоены манёврами российских подводных лодок неподалёку от Великобритании. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что в этом "нет ничего такого".

"Подводные лодки строятся для того, чтобы они плавали под водой, и они плавают. Как российские, так и американские, так и китайские, и подводные лодки других стран несут боевое дежурство в тех регионах, которые запланированы их Генеральными штабами", — говорит Чепа в беседе с "Лентой.ру".

Наши подлодки дежурят и не нарушают государственных границ других стран, а иностранные журналисты просто хотят нагнетать обстановку и повышают нервозность, считает депутат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что с начала 2022 года российские подлодки дважды совершали миссии в Ирландском море вблизи Великобритании. В публикации также говорится, что в ответ британские военные были "вынуждены предпринимать меры по защите территориальных вод".