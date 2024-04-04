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4 апреля, 09:32

Атомная подлодка "Казань" выстрелила "Калибром" по цели на полигоне Чижа

Атомная подводная лодка "Казань" поразила береговую цель на полигоне Чижа в Архангельской области с помощью крылатой ракеты "Калибр". Об учениях проинформировала в четверг, 4 апреля, пресс-служба Северного флота. По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с "заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров". Другими словами, учения прошли успешно.

"Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море", говорится в сообщении.

К-561 "Казань" — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвёртого поколения, второй корабль проекта 885М "Ясень-М" и вторая атомная подлодка, носящая имя столицы Татарстана.

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А ранее Минобороны показало пуск "Калибра" с подлодки "Волхов" в Японском море. В результате была поражена мишень на поле Сюркюм в Хабаровском крае, а дальность стрельбы превысила одну тысячу километров. А до этого Life.ru со ссылкой на Минобороны писал, что недавно на испытательном космодроме Плесецк военные провели учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс".

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ / AP

Марина Калегина
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