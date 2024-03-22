МО РФ показало пуск "Калибра" с подлодки "Волхов" в Японском море

Входящая в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) подводная лодка "Волхов", выполнив пуск "Калибра" из Японского моря, успешно поразила наземную цель в Хабаровском крае. Об этом сообщают представители Минобороны РФ, опубликовавшие видеозапись с места событий.

Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр". Видео © Минобороны РФ

"Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Волхов" Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что целью была наземная мишень, которая имитировала огневую позицию условного противника. Стрельбу по береговой цели открыли после того, как подлодка скрытно заняла место, из которого проводился пуск крылатой ракеты. Стоит отметить, что в итоге "Калибр" поразил мишени на поле Сюркюм в Хабаровском крае, в результате чего дальность стрельбы превысила 1 тысячу километров.