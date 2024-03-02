Пентагон: Россия предупредила США о тестовом пуске баллистической ракеты "Ярс"

Российские военные заблаговременно проинформировали Соединённые Штаты о проведении учебно-боевых стрельб с применением межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Такими данными с ТАСС поделился представитель Пентагона.

"Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности", — заявили в американском Минобороны, пообещав следить за ситуацией.

Тестовый пуск МБР с подвижного грунтового ракетного комплекса состоялся 1 марта на испытательном космодроме Плесецк. В намеченное время учебные боевые блоки поразили условную цель на Камчатке. В ходе испытаний все тактико-технические и лётные характеристики "Ярса" были подтверждены.