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2 марта, 00:15

Пентагон: Россия предупредила США о тестовом пуске баллистической ракеты "Ярс"

Момент пуска МБР "Ярс". Обложка © VK / Минобороны России

Момент пуска МБР "Ярс". Обложка © VK / Минобороны России

Российские военные заблаговременно проинформировали Соединённые Штаты о проведении учебно-боевых стрельб с применением межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Такими данными с ТАСС поделился представитель Пентагона.

"Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности", — заявили в американском Минобороны, пообещав следить за ситуацией.

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Тестовый пуск МБР с подвижного грунтового ракетного комплекса состоялся 1 марта на испытательном космодроме Плесецк. В намеченное время учебные боевые блоки поразили условную цель на Камчатке. В ходе испытаний все тактико-технические и лётные характеристики "Ярса" были подтверждены.

Илья Пушкарев
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