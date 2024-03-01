Военный раскрыл скрытый намёк Путина Западу в словах о "Сармате"

Президент РФ Владимир Путин неспроста заговорил о новейшей межконтинентальной баллистической ракете (МБР) "Сармат" в Послании Федеральному собранию. Таким образом президент напомнил всему миру о силе российского оружия и предостерёг недругов от возможных нападок, считает отставной полковник Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт напомнил, что на сегодняшний день лишь ВС РФ обладают МБР, которая несёт гиперзвуковой ядерный боеприпас "Авангард". Он полностью невидим для существующих радиолокационных станций.

"Мы провели испытания: точность достигает нескольких метров, когда аналогичные ракеты западного производства — нескольких десятков и сотен метров", — отметил Матвийчук.

Сбить "Авангард" средствами противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО невозможно, добавил эксперт. "Сармат", уверен офицер, — это новое слово в ракетостроении.