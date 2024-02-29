Шойгу: Путин в Послании дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться
Президент РФ Владимир Путин — во время выступления с ежегодным Посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя часть обращения главы государства о новом вооружении, в том числе аппарате "Посейдон".
"Запад, они много глупостей наговорили за последнее время разных... То размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно и чётко сказано: у нас это есть и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться", — сказал глава Минобороны России.
Напомним, сегодня президент России обратился с Посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства особое внимание уделил отношениям с Западом. Он отметил, что Москва не отказывается от переговорного процесса с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, но американские коллеги отвечают на это лишь демагогией. Путин также подчеркнул, что западным странам вместо настоящей России нужно угасающее и вымирающее пространство.