Шойгу: Путин в Послании дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться

"Запад, они много глупостей наговорили за последнее время разных... То размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно и чётко сказано: у нас это есть и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться", — сказал глава Минобороны России.