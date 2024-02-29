Путин анонсировал в Послании Федеральному собранию целый ряд новых вооружений

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию анонсировал целый ряд российских перспективных вооружений. Он заметил, что гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" уже используется в зоне СВО, а испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон" находятся на финальной стадии. Life.ru ведёт прямую тра нсля цию.

"Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших учёных и оружейников мы ещё узнаем", — сказал глава государства.

Напомним, что каждый год президент Владимир Путин обращается с Посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что в этот раз основными темами станут СВО, экономическая и социальная сферы. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что к обращению российского лидера можно относиться как к предвыборной программе. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что Путин сделает упор на помощи семьям с детьми.