Шойгу призвал оперативно вносить изменения в ракеты "Искандера" и "Кинжала"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству ракетных комплексов в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Коломне. Видео © Telegram / "Минобороны России"

На предприятии представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с обновлёнными ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М".

Шойгу поручил оперативно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал". Фото © Telegram / "Минобороны России"

Шойгу поручил руководству Научно-производственной корпорации (НПО) "Конструкторское бюро машиностроения" быстро вносить все доработки в оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и "Кинжал", в ПЗРК и комплексы по борьбе с дронами с учётом опыта их применения в спецоперации на Украине (СВО). Вместе с этим глава российского оборонного ведомства потребовал также ускорить производство комплексов активной защиты "Арена-М" и комплексов защиты от барражирующих беспилотников.

"Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учётом опыта их применения в СВО", — указано в сообщении Минобороны РФ.