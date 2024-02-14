Шойгу призвал оперативно вносить изменения в ракеты "Искандера" и "Кинжала"
Шойгу поручил оперативно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал". Обложка © Telegram / "Минобороны России"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству ракетных комплексов в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Коломне. Видео © Telegram / "Минобороны России"
На предприятии представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с обновлёнными ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М".
Шойгу поручил оперативно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал". Фото © Telegram / "Минобороны России"
Шойгу поручил руководству Научно-производственной корпорации (НПО) "Конструкторское бюро машиностроения" быстро вносить все доработки в оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и "Кинжал", в ПЗРК и комплексы по борьбе с дронами с учётом опыта их применения в спецоперации на Украине (СВО). Вместе с этим глава российского оборонного ведомства потребовал также ускорить производство комплексов активной защиты "Арена-М" и комплексов защиты от барражирующих беспилотников.
"Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учётом опыта их применения в СВО", — указано в сообщении Минобороны РФ.
А ранее Life.ru писал, что Шойгу проинспектировал производство "Калибров" и "Искандеров" в Екатеринбурге. Несмотря на значительное увеличение государственного оборонного заказа в прошлом году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объёме, уточнили в Минобороны страны.