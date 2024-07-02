В Британии рассказали, какой сигнал Путин послал США, отправив атомную подлодку на Кубу

Президент России Владимир Путин послал сигнал США, когда отправил на Кубу атомную подводную лодку. Об этом пишет британская газета Daily Express.

"Недавнее развёртывание Владимиром Путиным "грозной" атомной подводной лодки на Кубе <...> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной", — отметил эксперт по обороне Иэн Баллантайн.

Он добавил, что США вместе с союзниками следили за российскими военными судами с тех пор, как атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вышли со своих баз в Арктике.