Путин примет участие в параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ 28 июля, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он не ответил, присоединится ли к Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко, который сейчас находится с визитом в РФ.

"Это будет его решение, не обладаю такой информацией", — добавил представитель Кремля.