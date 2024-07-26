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26 июля, 10:22

Путин примет участие в параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ 28 июля, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он не ответил, присоединится ли к Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко, который сейчас находится с визитом в РФ.

"Это будет его решение, не обладаю такой информацией", — добавил представитель Кремля.

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Напомним, День Военно-морского флота отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году празднования выпадают на 28 июля.

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Life.ru

Александр Юнашев
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