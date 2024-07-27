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27 июля, 12:07

Патрушев поздравил моряков с Днём ВМФ и отметил могущество флота России

Помощник президента России Николай Патрушев, который курирует вопросы морской политики, заявил, что сегодня Военно-морской флот РФ занимает лидирующие позиции в мире. На данный момент разработка и производство вооружения и военной техники выходят на новый уровень.

"Военно-морской флот России занимает лидирующие позиции в мире. Обеспечивает сдерживание потенциальных противников и предотвращение агрессии против нашей Родины, самоотверженно участвует в специальной военной операции", — сказал Патрушев в поздравлении с наступающим Днём ВМФ.

Он также добавил, что флот продолжает оставаться символом могущества российского государства. Также в стране совершенствуется мастерство и боевая подготовка подразделений, отметил помощник президента в поздравлении военным морякам по случаю предстоящего Дня ВМФ.

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"На новый уровень выходит разработка и производство вооружения и военной техники, совершенствуется мастерство и боевая подготовка подразделений ВМФ и его специализированных родов войск", добавил Патрушев.

На сегодняшний день флот поддерживает стратегическую стабильность и международный правопорядок в Мировом океане. Он продолжает повседневно сопровождать мирную хозяйственную деятельность России в интересах социально-экономического развития страны.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил масштабные задачи дальнейшего развития кораблестроения, укрепления научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы", подчеркнул Патрушев.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что движение в центре Петербурга ограничат из-за проведения парада в честь Дня ВМФ. Уже в воскресенье, 28 июля, Санкт-Петербург отпразднует День Военно-морского флота. В связи с проведением Главного военно-морского парада в Северной столице введут временные ограничения движения транспорта.

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Kremlin.ru

Наталья Афонина
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