На Камчатке новейший ледокол "Евпатий Коловрат" приняли в состав ВМФ

Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" 26 июля вошёл в состав военно-морского флота (ВМФ). В Петропавловске-Камчатском прошла торжественная церемония поднятия флага, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В Петропавловске-Камчатском на новейшем корабле ледового класса "Евпатий Коловрат" и на рейдовом катере РК-2188 отряда вспомогательных судов войск и сил на Северо-Востоке поднят военно-морской флаг, он принят в состав ВМФ", — говорится в сообщении.

Недавно "Евпатий Коловрат" преодолел полный цикл испытаний заводом-изготовителем, была выполнена проверка ходовых качеств судна, манёвренности, аэронавигационного оборудования и прочих судовых систем. Главной функцией ледокола будет проводка российских кораблей в арктической зоне.