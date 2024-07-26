На Камчатке новейший ледокол "Евпатий Коловрат" приняли в состав ВМФ
Ледокол "Евпатий Коловрат". Обложка © Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края
Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" 26 июля вошёл в состав военно-морского флота (ВМФ). В Петропавловске-Камчатском прошла торжественная церемония поднятия флага, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
"В Петропавловске-Камчатском на новейшем корабле ледового класса "Евпатий Коловрат" и на рейдовом катере РК-2188 отряда вспомогательных судов войск и сил на Северо-Востоке поднят военно-морской флаг, он принят в состав ВМФ", — говорится в сообщении.
Недавно "Евпатий Коловрат" преодолел полный цикл испытаний заводом-изготовителем, была выполнена проверка ходовых качеств судна, манёвренности, аэронавигационного оборудования и прочих судовых систем. Главной функцией ледокола будет проводка российских кораблей в арктической зоне.
Недавно Life.ru рассказывал про российский ледокол "Иван Папанин", который спустили на воду в 2019 году. На данный момент он проходит все испытания, чтобы позже поступить на службу в ВМФ. За рубежом уверены, что именно данное судно сможет закрепить превосходство России в Арктике.