Назван корабль, который закрепит российское преимущество в Арктике

Стратегическое преимущество России в Арктике сможет обеспечить универсальный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который сейчас проходит ходовые испытания. Об этом заявил обозреватель Asia Times Габриэль Онрада.

"Уникальный проект 23550 занял среди них (российских ледоколов. — Прим. Life.ru) особое место, так как может разбивать лёд толщиной до 1,7 метра и способен вести бой в заполярных условиях", — отметил Онрада.

По его словам, данный проект отражает амбиции России на Арктическом фронте и демонстрирует усиление военных стратегий. На борту судна установлены 76-мм пушка АК-176МА и опционально-контейнерные пусковые установки для крылатых ракет "Клуб" и "Калибр".