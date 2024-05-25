Атомному ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю в Енисейском заливе

В Енисейском заливе экипаж атомного ледокола "Урал" ФГУП "Атомфлот" заметил белого медведя, который не собирался уходить с пути судна. В итоге атомоходу пришлось уступить дорогу зверю. Об этом сообщается в телеграм-канале "Атомфлота".

Запись с ледокола. Видео © Telegram / Атомфлот

"Косолапый решил показать морякам, кто главный в Арктике: на сигналы не реагировал, маршрут корректировать отказывался. Штурманам ничего не оставалось делать, как уступить медведю", — рассказали на предприятии.

На видео "хозяин Арктики" демонстрирует свой упрямый нрав и как ни в чём не бывало разгуливает по ходу движения ледокола.