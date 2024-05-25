Атомному ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю в Енисейском заливе
В Енисейском заливе белый медведь преградил дорогу атомному ледоколу
В Енисейском заливе ледокол уступил дорогу белому медведю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FloridaStock
В Енисейском заливе экипаж атомного ледокола "Урал" ФГУП "Атомфлот" заметил белого медведя, который не собирался уходить с пути судна. В итоге атомоходу пришлось уступить дорогу зверю. Об этом сообщается в телеграм-канале "Атомфлота".
Запись с ледокола. Видео © Telegram / Атомфлот
"Косолапый решил показать морякам, кто главный в Арктике: на сигналы не реагировал, маршрут корректировать отказывался. Штурманам ничего не оставалось делать, как уступить медведю", — рассказали на предприятии.
На видео "хозяин Арктики" демонстрирует свой упрямый нрав и как ни в чём не бывало разгуливает по ходу движения ледокола.
Ранее Life.ru рассказывал, что в этом году уже в пятый раз школьники отправятся к Северному полюсу на "Ледоколе знаний". Сейчас идёт отборочный этап, на котором школьники проходят интеллектуальное тестирование.