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27 июля, 18:04

Командующий ВМС Китая прибыл в Россию на парад ВМФ

Командующий ВМС Китая Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в параде ВМФ

Ху Чжунмин. Обложка © ТАСС / Ng Han Guan

Ху Чжунмин. Обложка © ТАСС / Ng Han Guan

Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Ху Чжунмин прибыл в РФ, где в воскресенье, 28 июля, станет одним из участников военно-морского парада в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"27 июля в Санкт-Петербурге заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с командующим Военно-морскими силами НОАК адмиралом Ху Чжунмином, который прибыл в РФ для участия в главном военно-морском параде", — добавили в ведомстве.

Ху Чжунмин и Александр Фомин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере. Российская сторона поблагодарила КНР за участие в мероприятиях ко Дню ВМФ в Северной столице и Владивостоке.

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В субботу, 27 июля, президент РФ Владимир Путин утвердил указ о проведении 28 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В честь праздника в городе прогремит салют.

Никита Осипов
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