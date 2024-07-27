Командующий ВМС Китая прибыл в Россию на парад ВМФ

Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Ху Чжунмин прибыл в РФ, где в воскресенье, 28 июля, станет одним из участников военно-морского парада в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"27 июля в Санкт-Петербурге заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с командующим Военно-морскими силами НОАК адмиралом Ху Чжунмином, который прибыл в РФ для участия в главном военно-морском параде", — добавили в ведомстве.

Ху Чжунмин и Александр Фомин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере. Российская сторона поблагодарила КНР за участие в мероприятиях ко Дню ВМФ в Северной столице и Владивостоке.