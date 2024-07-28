В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад России

В Санкт-Петербурге стартовал главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота, который отмечается в воскресенье, 28 июля. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин.

Парад открылся артиллерийским салютом из 12 орудий с батареи Андрея Первозванного в Петропавловской крепости и зажжением факелов на Ростральных колоннах.

В акваторию Невы сегодня выйдут более 20 судов, в том числе парусники "Седов", "Крузенштерн" и "Мир", сторожевой корабль "Сочи", а также тральщики, корветы и другие суда. Особыми гостями парада в честь Дня ВМФ станут два китайских военных корабля: эсминец "Цзяоцзо" и корабль комплексного снабжения "Хонгу".

Празднование завершится в 22:30 салютом над Невой, о чём ранее подписал указ Владимир Путин.