Путин рассказал о награждении 30 тысяч дерзких матросов и морских офицеров за подвиги на СВО

Военные морского флота России храбро сражаются в зоне Специальной военной операции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, более 30 тысяч моряков получили награды за успехи на СВО.

"Многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Так же, как и их великие предки, отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты", — сказал президент на Главном военно-морском параде.

Он отметил, что почётное звание "гвардейских" присвоили фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трём бригадам морской пехоты, а три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен" наградили орденами. Путин подчеркнул, что каждая награда — личная история военного и его преданности родине.

"За каждой медалью, орденом, званием — личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров — блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-морского флота, которым, безусловно, гордится народ России", — добавил российский лидер.