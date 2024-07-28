Путин завершил поздравление в честь дня ВМФ словами: Слава Военно-морскому флоту! За Россию!
Путин поздравил личный состав с днём Военно-морского флота
Президент России Владимир Путин в ходе парада в Санкт-Петербурге поздравил личный состав Военно-морского флота и их семьи.
"Родной флот чествуют по всей нашей большой стране, это величайшее признание его заслуг перед родиной. Ещё раз поздравляю с праздником весь личный состав ВМФ. Всех, кто сейчас в парадном строю и в боевом походе. Поздравляю ваших жён, детей, родителей. Благодарю за доблестную службу, желаю вам новых побед", — сказал Путин.
Поздравление президента РФ Владимира Путина с Днём ВМФ. Видео © Life.ru
Завершил поздравление в честь дня ВМФ словами: Слава Военно-морскому Флоту! За Россию! Ура!"
Напомним, в Санкт-Петербурге стартовал главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота, который отмечается в воскресенье, 28 июля. Парад принимают президент РФ Владимир Путин и министр обороны страны Андрей Белоусов.