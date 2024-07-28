Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 08:40

Путин завершил поздравление в честь дня ВМФ словами: Слава Военно-морскому флоту! За Россию!

Путин поздравил личный состав с днём Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин в ходе парада в Санкт-Петербурге поздравил личный состав Военно-морского флота и их семьи.

"Родной флот чествуют по всей нашей большой стране, это величайшее признание его заслуг перед родиной. Ещё раз поздравляю с праздником весь личный состав ВМФ. Всех, кто сейчас в парадном строю и в боевом походе. Поздравляю ваших жён, детей, родителей. Благодарю за доблестную службу, желаю вам новых побед", — сказал Путин.

Поздравление президента РФ Владимира Путина с Днём ВМФ. Видео © Life.ru

Завершил поздравление в честь дня ВМФ словами: Слава Военно-морскому Флоту! За Россию! Ура!"

Напомним, в Санкт-Петербурге стартовал главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота, который отмечается в воскресенье, 28 июля. Парад принимают президент РФ Владимир Путин и министр обороны страны Андрей Белоусов.

Обложка ©

Telegram/Кремль. Новости

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • День ВМФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров