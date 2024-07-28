Путин завершил поздравление в честь дня ВМФ словами: Слава Военно-морскому флоту! За Россию!

"Родной флот чествуют по всей нашей большой стране, это величайшее признание его заслуг перед родиной. Ещё раз поздравляю с праздником весь личный состав ВМФ. Всех, кто сейчас в парадном строю и в боевом походе. Поздравляю ваших жён, детей, родителей. Благодарю за доблестную службу, желаю вам новых побед", — сказал Путин.