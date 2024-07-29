Дрон снял на видео, как "Искандер" одним ударом превратил в пыль американский MLRS ВС РФ уничтожили американский РСЗО MLRS у Новотроицкого из ОТРК "Искандер-М" 29 июля, 11:10 ВС РФ уничтожили РСЗО MLRS производства США у Новотроицкого. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские войска нанесли удар по американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) MLRS, которую разведка засекла у Новотроицкого. Об этом рассказали в Минобороны России и показали видео. Уничтожение вражеской техники было совершено при помощи "Искандера".

ВС РФ уничтожили РСЗО MLRS производства США у Новотроицкого. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Расчётом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён ракетный удар по позиции РСЗО американского производства М270А1 MLRS в районе населённого пункта Новотроицкое. В результате ракетного удара уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ", — уточнили в ведомстве.

Ранее ВСУ потеряли до 540 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад" ВС РФ. Наши бойцы нанесли поражение 116-й механизированной бригаде армии противника, 117-й бригаде территориальной обороны и 1-й бригаде Нацгвардии в районах Табаевки, Купянска-Узлового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики.

Авторы Татьяна Миссуми