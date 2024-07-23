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23 июля, 10:58

Украина в 12-й раз продлила военное положение и мобилизацию

Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 9 ноября

Украина продлила военное положение и мобилизацию. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина продлила военное положение и мобилизацию. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Верховная рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Они будут действовать ещё 90 дней — до 9 ноября 2024 года.

"За" продление военного положения и мобилизации проголосовало 339 народных депутатов. "Против" никто из парламента не выступил.

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Напомним, что данное продление происходит уже в 12 раз. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский без сомнений подпишет законопроект.

Наталья Афонина
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