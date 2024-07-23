Украина в 12-й раз продлила военное положение и мобилизацию

Верховная рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Они будут действовать ещё 90 дней — до 9 ноября 2024 года.

"За" продление военного положения и мобилизации проголосовало 339 народных депутатов. "Против" никто из парламента не выступил.