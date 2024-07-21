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21 июля, 10:42

В Раде раскрыли миллиардные траты украинцев на откос от мобилизации

Нардеп Наталуха: Уклонисты на Украине платят в общей сложности до $2 млрд в год

Украинские уклонисты отстёгивают из своего кармана в общей сложности до $2 млрд в год, чтобы не ехать на фронт. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха.

"Теневое экономическое бронирование, объёмы которого в год от $700 млн до $2 млрд. Это самые адекватные расчёты, вы будете удивлены", — рассказал он украинскому телеканалу ТСН.

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Картина такова, что либо украинец платит государству огромные деньги, чтобы оно не вешало ему на шею автомат и не отправляло воевать, либо он уезжает из страны. Однако покинуть Украину легально практически невозможно, поэтому остаётся лишь незаконный выезд. С этим также могут возникнуть проблемы, поскольку ухилянтов приказано убивать, да и река Тиса уже давно обнесена забором с колючей проволокой. К примеру, ранее украинские пограничники выстрелом в голову помешали украинцу сбежать из страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Владимир Озеров
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