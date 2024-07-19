Украинские пограничники прострелили голову уклонисту на границе с Молдавией

Украинские пограничники застрелили уклониста на территории Молдавии. Труп молодого мужчины был обнаружен недалеко от КПП Клокушна – Сокиряны, примерно в 250 метрах от государственной границы, сообщает телеграм-канал "Протесты в Молдавии".

По его данным, разлагающееся тело 32-летнего уклониста было обнаружено несколько дней назад. На страшную находку наткнулись молдавские фермеры, работавшие на полях. Предположительно, украинец, пытавшийся сбежать от мобилизации, нелегально перешёл границу и попал в Молдавию, а потом уже был застрелен пограничниками, пули попали в голову и в спину. Когда был убит мужчина, неизвестно.

Тем временем в Кишинёве произошедшее никак не комментировали, что возмутило лидера блока оппозиционных партий "Победа" Илана Шора. Он выразил недоумение по поводу того, что "со стороны суверенного государства не следует никакой реакции". По словам политика, либо молдавские власти считают, что "это нормально — убивать людей на их территории", либо "государство несуверенно и выполняет волю хозяев, которые покрывают преступления карманного режима".

"Третьего не дано", — подчеркнул Шор в телеграм-канале.