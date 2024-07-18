Украинец ранил ножом пограничника на блокпосту в Закарпатье
Мужчина ранил ножом пограничника на блокпосту в Закарпатской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Незалежной (ГПСУ).
"Нарушитель ранил ножом пограничника Мукачевского [пограничного] отряда", — говорится в сообщении в соцсети ведомства.
По данным службы, 61-летний житель закарпатского села Буштино начал спорить с пограничниками, называя их действия незаконными после того, как его автомобиль был заблокирован. На место прибыли сотрудники оперативно-следственной группы, общаться с ними украинец также отказался. В конечном итоге он достал нож, как только пограничники попытались задержать его.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали в Одесской области 27 мужчин, планировавших бежать в Молдавию. За "трансфер" они должны были перевести сумму от четырёх до семи тысяч долларов на криптокошелёк.
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