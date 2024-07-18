Украинец ранил ножом пограничника на блокпосту в Закарпатье

По данным службы, 61-летний житель закарпатского села Буштино начал спорить с пограничниками, называя их действия незаконными после того, как его автомобиль был заблокирован. На место прибыли сотрудники оперативно-следственной группы, общаться с ними украинец также отказался. В конечном итоге он достал нож, как только пограничники попытались задержать его.