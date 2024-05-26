Уклонисты, напавшие на пограничника в Закарпатье, задержаны в Румынии

В Румынии задержали двух украинцев, подозреваемых в нападении на пограничника в Закарпатской области. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"[В Румынии] задержаны двое граждан Украины, которые проживают в Запорожской области, Боярко А.С. 1988 года рождения и Нежижим Р.М. 1993 года рождения", — сказал собеседник издания.

По его словам, в настоящее время готовится запрос на экстрадицию задержанных. На родине уклонистам грозит до девяти лет лишения свободы.