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Регион
26 мая, 11:50

Уклонисты, напавшие на пограничника в Закарпатье, задержаны в Румынии

"Страна.ua": В Румынии поймали украинцев, напавших на пограничника в Закарпатье

В Румынии задержали двух украинцев, подозреваемых в нападении на пограничника в Закарпатской области. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"[В Румынии] задержаны двое граждан Украины, которые проживают в Запорожской области, Боярко А.С. 1988 года рождения и Нежижим Р.М. 1993 года рождения", — сказал собеседник издания.

По его словам, в настоящее время готовится запрос на экстрадицию задержанных. На родине уклонистам грозит до девяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Life.ru, двое украинцев напали на пограничника в Закарпатской области, после чего сбежали в Румынию. Убегающие мужчины пять раз выстрелили в сторону силовика, но не попали.

Названо число уклонистов, пытающихся ежедневно покинуть Украину
Названо число уклонистов, пытающихся ежедневно покинуть Украину
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Наталья Исакова
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