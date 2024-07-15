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15 июля, 11:48

Украинские пограничники задержали 27 мужчин при попытке побега в Молдавию

Украинские пограничники в Одесской области задержали 27 мужчин, пытавшихся пересечь границу с Молдавией. Обложка © Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники в Одесской области задержали 27 мужчин, пытавшихся пересечь границу с Молдавией. Обложка © Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники задержали в Одесской области 27 мужчин, планировавших бежать в Молдавию. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Незалежной.

По информации СМИ, задержанные должны были перевести за "трансфер" сумму от четырёх до семи тысяч долларов на криптокошелёк. На всех мужчин уже составили административные протоколы, украинские правоохранители выясняют круг лиц, причастных к организации незаконной попытки пересечения государственной границы.

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Ранее Life.ru рассказывал об аналогичной ситуации, которая произошла в конце июля. Тогда украинские пограничники задержали 47 человек, надеявшихся пересечь границу, разделяющую Украину и Молдавию. Задержанные ехали в четырёх микроавтобусах, их сопровождала ещё одна машина. Помимо тех, кто хотел уехать из Незалежной, в автомобилях также присутствовали семь человек, организовывавших попытку пересечения границы.

Юрий Лысенко
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