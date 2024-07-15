Украинские пограничники задержали 27 мужчин при попытке побега в Молдавию

По информации СМИ, задержанные должны были перевести за "трансфер" сумму от четырёх до семи тысяч долларов на криптокошелёк. На всех мужчин уже составили административные протоколы, украинские правоохранители выясняют круг лиц, причастных к организации незаконной попытки пересечения государственной границы.

Ранее Life.ru рассказывал об аналогичной ситуации, которая произошла в конце июля. Тогда украинские пограничники задержали 47 человек, надеявшихся пересечь границу, разделяющую Украину и Молдавию. Задержанные ехали в четырёх микроавтобусах, их сопровождала ещё одна машина. Помимо тех, кто хотел уехать из Незалежной, в автомобилях также присутствовали семь человек, организовывавших попытку пересечения границы.