На Украине пограничники застрелили уклониста, который пытался сбежать в Румынию
"Фокус": На западе Украины совершено вооружённое нападение на пограничников
На украинско-румынской границе застрелили уклониста, который пытался сбежать из Незалежной. Инцидент произошёл вечером в субботу, 29 июня, в Черновицкой области на западе Украины, сообщает издание "Фокус" со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу. По его данным, когда пограничники попытались задержать двух уклонистов, один из них распылил слезоточивый газ в их сторону, а второй достал мачете и ударил им одного из военных по ноге.
"Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова. Один правонарушитель погиб, другой получил ранения", — рассказал Глагола.
По факту произошедшего проводится служебное расследование.
Напомним, недавно на Украине опять ужесточили порядок мобилизации. Теперь там можно отправлять в горячие точки психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ призывников. Кроме того, годными к армии признают людей с умственной отсталостью и преступников. До этого в Госпогранслужбе Украины сообщили, что уже более 40 украинцев погибли при попытке избежать солдатской участи. Усугубляет ситуацию военная полиция Незалежной, которая пообещала материально и морально мотивировать граждан доносить на уклонистов и дезертиров.
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