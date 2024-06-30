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Регион
30 июня, 12:08

На Украине пограничники застрелили уклониста, который пытался сбежать в Румынию

"Фокус": На западе Украины совершено вооружённое нападение на пограничников

На украинско-румынской границе застрелили уклониста, который пытался сбежать из Незалежной. Инцидент произошёл вечером в субботу, 29 июня, в Черновицкой области на западе Украины, сообщает издание "Фокус" со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу. По его данным, когда пограничники попытались задержать двух уклонистов, один из них распылил слезоточивый газ в их сторону, а второй достал мачете и ударил им одного из военных по ноге.

"Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова. Один правонарушитель погиб, другой получил ранения", — рассказал Глагола.

По факту произошедшего проводится служебное расследование.

Напомним, недавно на Украине опять ужесточили порядок мобилизации. Теперь там можно отправлять в горячие точки психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ призывников. Кроме того, годными к армии признают людей с умственной отсталостью и преступников. До этого в Госпогранслужбе Украины сообщили, что уже более 40 украинцев погибли при попытке избежать солдатской участи. Усугубляет ситуацию военная полиция Незалежной, которая пообещала материально и морально мотивировать граждан доносить на уклонистов и дезертиров.

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Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

Наталья Исакова
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