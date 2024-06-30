На Украине пограничники застрелили уклониста, который пытался сбежать в Румынию

На украинско-румынской границе застрелили уклониста, который пытался сбежать из Незалежной. Инцидент произошёл вечером в субботу, 29 июня, в Черновицкой области на западе Украины, сообщает издание "Фокус" со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу. По его данным, когда пограничники попытались задержать двух уклонистов, один из них распылил слезоточивый газ в их сторону, а второй достал мачете и ударил им одного из военных по ноге.